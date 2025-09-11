Nepal nel caos, una genovese bloccata nella capitale. Salis scrive a Tajani: “Fatela rientrare”

Genova. In Nepal è nel caos, travolto da una crisi sociale e politica senza precedenti, con palazzi istituzionali bruciati e politici malmenati dalla folla inferocita a seguito della stretta sicuritaria portata nel paese. La crisi ha sorpreso tutti, compresi molti turisti o stranieri in quel momento presenti sul territorio nazionale: tra questi anche una cittadina Genovese, Eleonora Uda, da giorni bloccata a Katmandu.

Sul tema è intervenuta la sindaca di Genova Silvia Salis che a margine del Consiglio comunale di oggi ha annunciato di aver contattato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per garantire il rientro sicuro della ragazza. “È una nostra concittadina e ho chiesto garanzie per il rientro,” ha affermato Salis. “In questo momento è chiusa in casa, ha pochissimi contatti con l’esterno in una situazione di totale incertezza e instabilità politica e sociale e vuole avere rassicurazioni, per cui stiamo aspettando risposte.”

» leggi tutto su www.genova24.it