Non sarà una nave museo. L’Indonesia aspetta il secondo ppa e tratta l’acquisto del Garibaldi

Una cerimonia in grande stile presso il molo 107 del porto di Tanjung Priok ha accolto lunedì scorso l’arrivo a Jakarta del pattugliatore KRI Brawijaya. Celebrata come la nave “più moderna del Sud Est Asiatico” aveva lasciato la Spezia in agosto per affrontare il lungo viaggio che segna l’entrata in servizio dell’unità presso la Marina Indonesiana. Oltre novemila miglia nautiche per l’equipaggio, formato in Italia negli scorsi mesi, con toccate in Turchia, Egitto, Arabia Saudita, Emirati Arabi e Sri Lanka.

La commessa indonesiana, firmata da Fincantieri nel 2024 per un corrispettivo di circa 1,2 miliardi di euro, si completerà nei prossimi mesi. Il secondo pattugliatore polivalente d’altura in configurazione light plus, con caratteristiche antiaeree e radar di scoperta avanzati, dovrebbe essere pronto a ottobre al Muggiano ed essere consegnato all’Indonesia ufficialmente a metà dicembre per poi affrontare il viaggio verso Jakarta al massimo nei primi giorni del 2026. E’ stato battezzato KRI Prabu Siliwangi.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com