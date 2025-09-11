Pietra Ligure ospita il primo raduno del volontariato di Protezione Civile della provincia di Savona

Pietra Ligure. Domenica 14 settembre 2025, a partire dalle ore 9:00 e fino alle ore 17:00, Piazza San Nicolò a Pietra Ligure si trasformerà nel cuore pulsante del 1° Raduno del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Savona.

L’evento, promosso dal Coordinamento dei Volontari di Protezione Civile della Provincia di Savona in collaborazione con il Comune di Pietra Ligure, sarà un’occasione unica per celebrare e valorizzare l’impegno quotidiano dei volontari che operano a tutela del territorio e delle comunità che vi abitano.

» leggi tutto su www.ivg.it