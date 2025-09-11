COMMENTA
Sport

Polisportiva Madonnetta affiliata con la Sampdoria

Open day della Polisportiva Madonnetta al “Matelli”

E’ una Polisportiva Madonnetta che va presa con le molle, questa che quando andiamo sul giovanile s’allea alla Sampdoria e va sfidare squadre di Serie A, vediamo perché. Freschissima la notizia dell’affiliazione del sodalizio biancorosso alla Sampdoria, passo potenzialmente molto importante per la crescita della società e in particolare per lo sviluppo del suo settore “verde”, come noto assai operativo dalla categoria Pulcini andando verso i più piccoli. A Ponzano Magra si aspettano da Genova nuove opportunità per atleti, tecnici e famiglie, grazie a programmi di formazione dedicati e attività condivise (e la possibilità di entrare in contatto diretto col mondo professionistico del calcio). “Siamo entusiasti di questo – è la prima considerazione del presidente Enrico Bernardini – perché crediamo che l’esperienza e il know-how blucerchiato possano aiutarci a crescere ulteriormente e offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo d’alto livello dentro e fuori dal campo. Confermiamo pure così il nostro impegno nel promuovere lo sport come strumento d’educazione, socializzazione e crescita personale, valorizzando i giovani talenti del territorio”. Venendo agli avversari di A, i Pulcini Under 10 dell’annata 2015 della Madonnetta se la vedranno col Bologna nella tre-giorni del Torneo “La Passione di Yara”, che inizia venerdì 12/9 a Valbrembo Bg: dov’è organizzato da Paladina e Accademia Calcio Valbrembo; ma porta il nome dell’associazione benefica che c’è dietro con tanto di supporto della medesima Unione Europea. Anche l’Albinoleffe e i padroni di casa fra gli avversari che attendono gli “U10” della Madonnetta, poi chissà, visto che si tratta d’un evento a cui prendono solitamente parte squadre del nome di Inter e Juve e Torino. La Polisportiva s’era qualificata a questa competizione in provincia di Bergamo, che giunge con 30 partecipanti alla sua 10.a edizione senza contare la parte femminile Under 12, a fine Maggio tramite il torneo della Superba a Genova.

