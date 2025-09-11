Polisportiva Madonnetta affiliata con la Sampdoria

E’ una Polisportiva Madonnetta che va presa con le molle, questa che quando andiamo sul giovanile s’allea alla Sampdoria e va sfidare squadre di Serie A, vediamo perché. Freschissima la notizia dell’affiliazione del sodalizio biancorosso alla Sampdoria, passo potenzialmente molto importante per la crescita della società e in particolare per lo sviluppo del suo settore “verde”, come noto assai operativo dalla categoria Pulcini andando verso i più piccoli. A Ponzano Magra si aspettano da Genova nuove opportunità per atleti, tecnici e famiglie, grazie a programmi di formazione dedicati e attività condivise (e la possibilità di entrare in contatto diretto col mondo professionistico del calcio). “Siamo entusiasti di questo – è la prima considerazione del presidente Enrico Bernardini – perché crediamo che l’esperienza e il know-how blucerchiato possano aiutarci a crescere ulteriormente e offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo d’alto livello dentro e fuori dal campo. Confermiamo pure così il nostro impegno nel promuovere lo sport come strumento d’educazione, socializzazione e crescita personale, valorizzando i giovani talenti del territorio”. Venendo agli avversari di A, i Pulcini Under 10 dell’annata 2015 della Madonnetta se la vedranno col Bologna nella tre-giorni del Torneo “La Passione di Yara”, che inizia venerdì 12/9 a Valbrembo Bg: dov’è organizzato da Paladina e Accademia Calcio Valbrembo; ma porta il nome dell’associazione benefica che c’è dietro con tanto di supporto della medesima Unione Europea. Anche l’Albinoleffe e i padroni di casa fra gli avversari che attendono gli “U10” della Madonnetta, poi chissà, visto che si tratta d’un evento a cui prendono solitamente parte squadre del nome di Inter e Juve e Torino. La Polisportiva s’era qualificata a questa competizione in provincia di Bergamo, che giunge con 30 partecipanti alla sua 10.a edizione senza contare la parte femminile Under 12, a fine Maggio tramite il torneo della Superba a Genova.

