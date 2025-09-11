Rapallo: gestione posteggi a pagamento: renderà al comune 700.000 euro

Il Consiglio comunale di Rapallo ha affrontato il tema della gestione dei posteggi a pagamento, illustrata dal vicesindaco Giorgio Tasso. L’assessore al bilancio Fabio Mustorgi ha spiegato che il Comune incamererà direttamente gli incassi (1.100.000) e le contravvenzioni; al netto delle spese resteranno nelle casse del Comune 700.000 euro. Nel corso dei prossimi tre anni, con una società in house partecipata dal Comune, si prevedono incassi di 5.000.000 grazie a diversi proventi comprese quelle delle navi da crociera. Sull’argomento sono intervenuti i consiglieri Gaia Mainieri, Andrea Carannante, Andrea Annichiarico, Francesco Angiolani, Fabio Proietto, franco Parodi

