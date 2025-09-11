Rapallo: il Polpo sarà collocato accanto al Castello, bocciata la proposta Mustorgi

Assente il polpo, diretto interessato, il Consiglio comunale ha deciso per la collocazione del polpo accanto al Castello, esattamente l’opposto di quanto il sindaco Elisabetta Ricci aveva annunciato in campagna elettorale.

L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ha spiegato che i lavori di finitura della copertura del torrente San Francesco hanno un costo totale di 2.200.000 euro e saranno ultimati entro il 22 novembre 2025. Non ha espresso giudizi, ma spiegato come si è arrivati alla decisione di collocare il Polpo in quel punto.

