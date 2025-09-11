Salone Nautico, tutte le modifiche alla viabilità: corso Marconi resta aperto in direzione ponente

COMMENTA
Genova. Per lo svolgimento della 65esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova entrano in vigore diverse modifiche alla viabilità, come di consueto. La novità, rispetto agli anni scorsi, è in realtà un ritorno all’antico: corso Marconi non chiuderà in entrambe le direzioni ma solo verso levante. I veicoli provenienti da corso Italia, quindi, non saranno più costretti a svoltare in via Casaregis. Il provvedimento era stato assunto dalla giunta Bucci nel 2023 e replicato nel 2024 nonostante gli ingorghi e le proteste. Ora la giunta Salis fa un passo indietro.

