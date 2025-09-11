Santa Corona, UGL Savona denuncia: “Problemi di sicurezza e degrado, potenziare la vigilanza privata”

Pietra Ligure. “Negli ultimi mesi si sono moltiplicati spiacevoli episodi reiterati nell’area interna dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure”. A lanciare l’allarme è la Segreteria Provinciale UGL di Savona.

“Cittadini e lavoratori della sanità hanno segnalato soggetti che bivaccano nella zona dei parcheggi interni e nelle circondanti aiuole. Non è difficile rinvenire tracce della loro presenza attraverso bottiglie, lattine e rifiuti di ogni genere – spiegano -. La presenza di questi personaggi alimentano una forte preoccupazione legata all’insicurezza ed al degrado – prosegue la nota – ed è quindi necessario porre rimedio a questo problema”.

