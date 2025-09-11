Savona, Di Padova resta: niente dimissioni per la vicesindaca

Savona. Niente dimissioni per la vicesindaca di Savona, Elisa Di Padova. L’annuncio da parte del sindaco Marco Russo e la stessa Di Padova nel primo pomeriggio di oggi in Sala Rossa durante una conferenza stampa.

“Avevamo chiaro che fosse necessaria una decisione e che dovesse essere resa pubblica. D’altra parte abbiamo sempre ritenuto di prendere decisioni con Elisa e per questo abbiamo avuto bisogno di prendere il tempo per consentire a lei di recuperare quella serenità indispensabile per maturare una decisione. Abbiamo voluto esplicitarla attraverso uno scambio di lettere che renderemo pubbliche per rendere trasparente l’iter che abbiamo seguito”.

