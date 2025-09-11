Savona punta sul turismo sportivo: sinergia tra Panathlon e Confcommercio

Savona. Sport e ricettività si incontrano per stringere una nuova sinergia. Sabato 13 settembre, a partire dalle ore 9,30, i bagni Olimpia di Savona accoglieranno i lavori del convegno organizzato dal Panathlon Club Carlo Zanelli di Savona in collaborazione con la Confcommercio di Savona dal titolo “Lo sport e il turismo sportivo”.
La mattinata si aprirà con i saluti del presidente Panathlon Club Savona Enrico Rebagliati e del presidente della Confcommercio di Savona Enrico Schiappapietra, oltre ai saluti istituzionali dei presenti.