‘Serie B Social Club – Oltre Parmignola’: questa sera la quarta puntata alle ore 21

Torna l’appuntamento del giovedì con ‘Serie B Social Club – Oltre Parmignola’, la trasmissione che analizza le ultime in casa Spezia e Carrarese. Terminata la sosta per le nazionali Aquile e marmiferi tornano in campo per muovere la classifica: sfida all’Empoli per la squadra di D’Angelo, il Catanzaro invece sulla strada degli uomini di Calabro. Con un’infermeria un po’ più vuota lo Spezia cerca la prima vittoria, mentre la Carrarese proverà a mantenere l’imbattibilità fin qui tenuta in campionato.

Alla guida del programma Niccolò Pasta e Claudia Cella, pronti a raccontare emozioni, curiosità e retroscena dalle due piazze. A completare il quadro, ogni puntata sarà arricchita dalla presenza di due ospiti speciali, che porteranno opinioni, aneddoti e punti di vista diversi sul momento dei club.

