Sestri. Muzio: “Modifiche al regolamento del consiglio, la maggioranza s’arrampica sugli specchi”.

Da Claudio Muzio

“A Sestri Levante la maggioranza, non potendo ammettere che il vero obiettivo del nuovo Regolamento del Consiglio Comunale è limitare e comprimere i diritti e le prerogative della minoranza per garantirsi la permanenza sulla poltrona, tenta di giustificarsi aggrappandosi goffamente alla Costituzione. I novelli giureconsulti Albino Armanino, Luca Balotta, Mirella Defilippi, Lidiana Michelon, Leonardo Sanguineti, Paolo Smeraldi ed Elisa Troglio ne citano a sproposito l’articolo 97, che nulla c’azzecca con il Regolamento del Consiglio. Quella norma parla di ‘pubblici uffici’, del loro buon andamento e imparzialità. Peccato che il Consiglio Comunale non sia un pubblico ufficio, ma un organo politico, che esprime per sua natura scelte parziali e di parte. Incuranti di ciò, i pretoriani del sindaco Solinas ci provano lo stesso, non rendendosi conto che questo loro richiamo alla Carta costituzionale arriva proprio nel momento in cui tentano di introdurre regole che ne tradiscono lo spirito. La nostra Costituzione, infatti, è nata proprio per tutelare le opposizioni ed evitare che le loro prerogative vengano calpestate dalle maggioranze di turno”. E’ quanto dichiara Claudio Muzio, consigliere comunale e capogruppo di “Sestri nel Cuore”.

