Tigullio: incontro Regione-Comuni sui flussi turistici, si punta a coinvolgere Ferrovie dello Stato

Da Carlo Bagnasco

Gestione dei flussi turistici nel Tigullio. Questa mattina ho partecipato a un incontro in qualità di Consigliere Regionale Capogruppo, insieme all’assessore ai trasporti Marco Scajola e ai sindaci di Rapallo, Elisabetta Ricci, di Santa Margherita Ligure, Guglielmo Caversazio, il sindaco di Portofino, Matteo Viacava e il sindaco di Camogli Giovanni Anelli, per discutere della viabilità, in particolare riguardo ai notevoli flussi turistici che affollano il nostro splendido Tigullio.

» leggi tutto su www.levantenews.it