Trasporto pubblico, lo sciopero annunciato per il 15 settembre divide i sindacati

È una situazione complessa e sfaccettata quella che riguarda lo sciopero indetto da quattro sigle sindacali del trasporto pubblico locale (su sette presenti in azienda) per lunedì 15 settembre, primo giorno di scuola. La mobilitazione nasce dalle divergenze nella trattativa per l’accordo di secondo livello con Atc Esercizio.

Nella serata di ieri si è svolta un’assemblea dei lavoratori iscritti a Uiltrasporti, Ugl e Cobas. Nel corso della quale i dipendenti hanno messo a punto una proposta di accordo, comunicata questa mattina all’azienda.

