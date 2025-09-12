A Sampierdarena partono i lavori sui marciapiedi: modifiche al traffico e strade chiuse sino a ottobre

Genova. Dal 15 settembre Sampierdarena entra in una fase intensa di lavori legati al PNRR, con un piano di recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali che interesserà la zona centrale del quartiere fino all’8 ottobre.

Gli interventi, che comprendono operazioni di scarifica, asfaltatura e rifacimento dei marciapiedi, comporteranno una serie di modifiche al traffico, divieti di sosta e transito, sensi unici e limitazioni temporanee. E già si teme per il traffico in un periodo in cui riaprono le scuole, e le auto in circolazione aumenteranno.

