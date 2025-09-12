Altro cercatore di funghi si perde nel bosco: trovato grazie all’app

Nuovo intervento ieri, giovedì, per la stazione di Carrara e Lunigiana del Soccorso Alpino, chiamata a Pontremoli (Massa-Carrara) per un cercatore di funghi che aveva perso l’orientamento in una zona boschiva di una frazione del comune. L’uomo, in difficoltà a ritrovare la strada, ha potuto lanciare l’allarme grazie a GeoResq, l’applicazione gratuita che consente di inviare la propria posizione direttamente al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le coordinate trasmesse hanno permesso alle squadre di individuare rapidamente il disperso e di ricondurlo in sicurezza. Si tratta dell’ennesimo intervento di questo genere nella zona, che in questo periodo registra un aumento delle uscite per cercatori di funghi smarriti nei boschi.

