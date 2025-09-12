Asl2 e Opere Sociali di Misericordia, accordo sull’immobile del Santuario per l’assistenza agli anziani

Savona. L’Azienda Sociosanitaria Ligure 2 e l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia hanno sottoscritto l’accordo per la concessione amministrativa dell’immobile di Piazza Santuario 4 a Savona, di proprietà di ASL2. La struttura sarà destinata a ospitare attività di Residenza Protetta (RP) e Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), in linea con gli indirizzi regionali e con l’obiettivo di garantire il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza.

La concessione entrerà in vigore il 15 dicembre 2025 e avrà una durata di dodici anni. Il canone annuo sarà ridotto per i primi tre anni in considerazione della compartecipazione di ASL2 ai costi di ammodernamento dell’impianto di riscaldamento e condizionamento, mediante la realizzazione di un nuovo sistema termico a pompe di calore ad alta efficienza.

» leggi tutto su www.ivg.it