Bimbo di tre anni cade dal balcone di casa, gravissimo al Gaslini: carabinieri indagano sulla dinamica

Genova. Ad Imperia, un bambino di circa tre anni è precipitato dal balcone della sua casa a Oneglia. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri e al momento, la dinamica dell’incidente non è chiara.

Secondo quanto riportato, il padre ha subito caricato il piccolo in auto e lo ha portato al pronto soccorso dell’ospedale locale, anziché attendere l’arrivo dei soccorsi. Data la gravità delle ferite, il bambino è stato trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova in condizioni critiche.

