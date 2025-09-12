Camogli: la casa editrice MyEdu al Festival della Comunicazione

Dall’ufficio stampa di Myedu

MyEdu, casa editrice digitale e partner del Ministero dell’Istruzione e del Merito, incontrerà il pubblico di studenti e studentesse, genitori ed educatori presenti al Festival della Comunicazione a Camogli, con tre appuntamenti in calendario da giovedì 11 a sabato 13 settembre, per raccontare una nuova visione di scuola e di insegnamento, per individuare linguaggi e strumenti innovativi che sappiano educare e coinvolgere le nuove generazioni, mostrando il ruolo della tecnologia come volano per l’inclusione.

» leggi tutto su www.levantenews.it