Camogli: Premio Comunicazione ad Aldo Cazzullo

“Per la sua capacità di reinterpretare il giornalismo contemporaneo cucendo abilmente tradizione e cambiamento, informazione e divulgazione, conoscenza e consapevolezza. Con la sua trascinante personalità e la sua oratoria ispirata, ci restituisce i grandi fenomeni del nostro tempo inquadrandoli nella loro più ampia dimensione storico culturale e ne ritrae i protagonisti facendo affiorare la profondità delle loro poliedriche figure tra rilevanza pubblica e verità umana, invitandoci così a guardare alla realtà che ci circonda con una visione più ampia e informata, che guardi oltre il contingente e a lasciarci sorprendere – in questa nostra attualità sovrabbondante di giudizi – da quante sfaccettature sia fatta la verità quando non ci si lascia abbagliare dai riflessi della sua superficie”. Queste le motivazioni del Premio Comunicazione conferito questa sera ad Aldo Cazzullo nell’ambito della XIIª edizione del Festival della Comunicazione di Camogli. Il premio, consegnato dal sindaco Giovanni Anelli, è stato molto apprezzato: una pietra della spiaggia con il profilo di una parte di Camogli in argento, realizzato da Giulio Ferrari che ha ereditato l’attività e la passione dal padre Gaudenzio, storico orafo di Camogli, scomparso lo scorso anno, che tutti ricordano con affetto.

