Camogli: Teatro Sociale, giovedì 18 sarà svelato il cartellone degli spettacoli

Camogli Teatro Sociale

Dall’ufficio stampa Teatro Sociale Camogli

Giovedì 18 settembre, alle ore 17.00, al Teatro Sociale di Camogli, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Stagione ottobre-dicembre 2025. Un appuntamento sempre molto atteso, arricchito quest’anno dalla presenza dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, che, a seguire, intorno alle 18.30, si esibirà in un concerto a ingresso libero diretto dal M° Giuseppe Ratti. In programma, due capolavori di Ludwig van Beethoven: “Egmont”, ouverture in Fa minore, op. 84, e la Sinfonia n. 1 in Do maggiore, op. 21.

