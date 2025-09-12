Caso Di Padova, la maggioranza: “Sarà necessario ricostruire un rapporto di fiducia con i cittadini”

Savona. “Come gruppi di maggioranza consiliare confermiamo la fiducia a Elisa Di Padova, nella consapevolezza che da oggi il compito è più impegnativo. Sarà necessario ricostruire un rapporto di fiducia e prossimità con i cittadini“. Così anche Patto per Savona, Riformiamo Savona e Sinistra X Savona commentano il “caso” Di Padova.

Ieri il sindaco insieme alla stessa vicesindaca hanno reso pubblica la decisione assunta: niente dimissioni e conferma delle deleghe. La scelta è stata criticata dall’opposizione che l’ha definita “un teatrino”.

