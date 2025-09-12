Poste Italiane, in una nota relativa all’intervento odierno di Slc Cgil sul centro di smistamento di Via Crispi alla Spezia, “precisa che è in corso la manutenzione dell’impianto di condizionamento del centro di recapito che sarà ripristinato al più presto”. Concludono da Poste: “L’azienda conferma che gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro vengono sempre rispettati e a breve verranno introdotte nuove modalità per rafforzare l’accesso al centro”.

L’articolo Centro smistamento Via Crispi, Poste: “Impianto condizionamento sarà ripristinato al più presto” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com