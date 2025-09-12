COMMENTA
Centro smistamento Via Crispi, Poste: “Impianto condizionamento sarà ripristinato al più presto”

Portalettere Poste italiane

Poste Italiane, in una nota relativa all’intervento odierno di Slc Cgil sul centro di smistamento di Via Crispi alla Spezia, “precisa che è in corso la manutenzione dell’impianto di condizionamento del centro di recapito che sarà ripristinato al più presto”.  Concludono da Poste: “L’azienda conferma che gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro vengono sempre rispettati e a breve verranno introdotte nuove modalità per rafforzare l’accesso al centro”.

