Commercio, al via le domande per il bando regionale dedicato ai Civ e piccoli negozi

Genova. Da lunedì 15 settembre sarà attivo il nuovo bando regionale dedicato alle piccole imprese commerciali e ai Civ, i Centri Integrati di Via, misura da 1,7 milioni pensata per supportare il piccolo commercio e le realtà associativo del territorio.

I fondi derivano dagli oneri versati dalle medie e grandi strutture di vendita insediatesi sul territorio regionale, e per l’annualità 2025 verranno destinati per l’82% al sostegno di progetti e iniziative di riqualificazione delle aree e per il 18% al sostegno economico dei Civ esistenti o in fase di costituzione.

