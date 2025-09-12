Ddl montagna, Coldiretti: “Riconosciuto ruolo strategico di agricoltori e allevatori”

Genova. Coldiretti Liguria accoglie con soddisfazione l’approvazione definitiva in Senato del disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, che rappresenta un passo significativo per riportare l’attenzione su territori strategici per l’intero Paese.

“È un segnale importante anche per la Liguria”, dichiarano Gianluca Boeri, Presidente di Coldiretti Liguria, e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale. “Una regione con una forte presenza di aree montane, dove le attività agricole e zootecniche rappresentano un presidio fondamentale contro lo spopolamento, il dissesto idrogeologico e gli incendi. La valorizzazione della Montagna non può prescindere da chi la vive e le cura ogni giorno con il proprio lavoro.”

» leggi tutto su www.genova24.it