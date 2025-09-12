Dodici ospiti della Cittadella della Pace trasporteranno la statua di San Venerio fino a Porto Venere

Un ringraziamento sentito alla comunità che li ospita, un’occasione per contribuire. Sulla base di questi principi dodici ospiti della Cittadella della pace di Pegazzano prenderanno parte alle celebrazioni di San Venerio e trasporteranno la statua del santo. Per la terza volta partecipano attivamente e quest’anno il loro viaggio non si fermerà soltanto all’arrivo nella cattedrale di Cristo Re. La statua infatti deve raggiungere Porto Venere: i trasportatori la accompagneranno, per la prima volta, anche per il viaggio in battello per poi arrivare alla chiesa di San Lorenzo. A partecipare non saranno solo volontari di fede cristiana ma anche musulmana. “Sono tutti felicissimi di partecipare in segno di profonda gratitudine per la città che li ha accolti” spiegano dalla Caritas diocesana.

