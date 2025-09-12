Fiera di San Matteo: a Laigueglia tre giorni dedicati al gusto e al territorio, ma anche fuochi e processione

Laigueglia. Tre giorni di festa da venerdì 19 a domenica 21 settembre. Puntuale, come ogni anno a fine estate, torna a Laigueglia la Fiera di San Matteo. E’ ai nastri di partenza l’edizione numero 43 di uno degli appuntamenti più attesi del calendario 2025 del Comune del borgo marinaro. Un centinaio gli stands presenti con prodotti gastronomici e artigianali. «La novità di quest’anno – afferma Lino Bersani, consigliere delegato al Commercio – è la tre giorni di laboratori del gusto dedicati alla De.Co. con le Antiche vie del Sale in collaborazione con il Comune».

Si comincia venerdì 19 settembre con il taglio del nastro alle 11,30 in piazza Preve quindi e si andrà avanti sino a domenica 21 settembre. Al taglio del nastro, con in testa il sindaco di Laigueglia Giorgio Manfredi, ci saranno i bambini della scuola Badarò. Presente anche il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana e del vice prefetto di Savona Alessandra Lazzari. Al centro dell’evento di fine settembre ci saranno espositori qualificati con le migliori produzioni artigianali, agroalimentari e vitivinicole di Liguria e basso Piemonte a fare da contorno naturalmente lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

