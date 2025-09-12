“Final Lap Motor Fest”, a Pian di Follo una giornata di motori, spettacolo e divertimento

Dnc Motorsport Srls, realtà impegnata nell’organizzazione di eventi dedicati al mondo del motorsport e dell’automotive, organizza l’evento “Final Lap Motor Fest”, in programma domenica 14 settembre, dalle 9:00 alle 23:00, al parco comunale di Pian di Follo (via San Martino snc). Una giornata interamente dedicata a motori, spettacolo e divertimento, che nasce con una duplice finalità: avvicinare anche i più curiosi e i non addetti ai lavori al mondo delle due e quattro ruote; raccogliere fondi da destinare in parte all’Associazione Tandem, che sostiene il reparto oncologico dell’Ospedale Sant’Andrea della Spezia. Il programma sarà ricco di attrazioni per tutte le età: spettacoli di stunt, taxi rally e taxi drift; simulatori di guida per mettersi alla prova in tutta sicurezza; musica con dj set, stand e food truck. “Come società, crediamo fortemente che il motorsport sia non solo competizione, ma anche passione, aggregazione e solidarietà – affermano da Dnc Motorsport -. I nostri obiettivi sono ambiziosi: riportare in alto la cultura del motorsport a 360°, creando eventi sempre più grandi e capaci di entusiasmare appassionati e nuove generazioni”.

