I Dialoghi sulla rappresentazione dedicati all’Oriente, tutto pronto per XVIII edizione

Genova. I Dialoghi sulla rappresentazione dedicati all’Oriente, arrivati alla diciottesima edizione con la direzione artistica di Sergio Maifredi, proseguono al Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” (Villetta Dinegro, piazzale Mazzini 4, Genova), istituzione che per la prima volta ospita un progetto di Teatro Pubblico Ligure. Martedì 16 settembre 2025, alle ore 17.30, il filosofo Simone Regazzoni è il protagonista di “Lo zen, la filosofia e l’arte del tiro con l’arco”, in cui rievoca la vicenda di Eugen Herrigel, professore di filosofia tedesco, che si trasferisce in Giappone tra il 1924 e il 1929 per insegnare all’Università di Sendai. Qui, per studiare zen in modo non puramente teorico, inizia a praticare kyudo, il tiro con l’arco tradizionale giapponese sotto la guida del maestro Awa Kenzō. Al suo ritorno scrisse “Lo zen e l’arte del tiro con l’arco” che rappresenta una sintesi originale di pensiero orientale e filosofia, contribuendo a far conoscere lo zen in Occidente.

Mercoledì 17 settembre, ore 17.30, si torna al Museo d’Arte Orientale “E. Chiossone” (Villetta Di Negro, piazzale Mazzini 4) per ascoltare il poeta e scrittore Alessandro Rivali su “L’Oriente di Marco Polo”. Da secoli il Milione di Marco Polo è un’avventura dello spirito che non smette di affascinare, la pietra miliare della letteratura di viaggio. Gli occhi di Marco sono gli occhi dello stupore, gli occhi di uno dei primi occidentali a tuffarsi nei misteri dell’Oriente per diventarne lo scriba. Il suo sguardo ha il candore dell’infanzia e allo stesso tempo è uno zoom ad altissima definizione che registra oggi dettaglio. Come insegna la grande poesia. Tra le narrazioni di città sconfinate, giardini delle delizie, incantamenti, battaglie e sorprendenti bestiari, emerge la gioia inesauribile di narrare, di allietare il cuore dell’uomo con le storie. Ed è per questo che la sua stella non tramonterà mai sul nostro immaginario.

» leggi tutto su www.genova24.it