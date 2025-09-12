Lavoro, in Liguria cresce l’occupazione. Cisl: “Bene ma estano criticità su industria e lavoro precario”

Genova. Secondo i dati Istat pubblicati oggi, nel secondo trimestre del 2025 gli occupati in Liguria sono saliti a 640 mila unità, contro le 627 mila registrate nello stesso periodo del 2024: un incremento del 2,1%, superiore alla media del Nord-Ovest. A trainare la crescita è soprattutto l’occupazione femminile, passata da 274 mila a 288 mila unità. Aumentano sia i dipendenti (da 490 mila a 495 mila) sia gli indipendenti (da 137 mila a 146 mila). Il confronto congiunturale però racconta una dinamica diversa: rispetto al primo trimestre del 2025, gli occupati risultano in calo di circa 11 mila unità.

Guardando ai settori, emergono andamenti differenziati: Industria manifatturiera (escluse costruzioni): in flessione da 98 mila a 87 mila addetti; costruzioni: in crescita da 45 mila a 53 mila unità (+8 mila) e commercio, alberghi e ristoranti con un balzo da 127 mila a 146 mila occupati, con un aumento di 11 mila dipendenti (da 90 mila a 101 mila) e degli indipendenti (da 37 mila a 45 mila).

» leggi tutto su www.genova24.it