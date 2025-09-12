Linea del Campasso, il monito di Rixi: “Prima gli indennizzi ai cittadini, liquidare tutto entro il 2026”

Genova. “La partita si deve sbloccare perché il Comune di Genova al momento non ha ancora realizzato i progetti esecutivi. È evidente che noi non possiamo aspettare oltre a dare indennizzi alle persone“. Il viceministro Edoardo Rixi, a margine del sopralluogo nel cantiere del nodo ferroviario, entra a gamba tesa sul dossier della rigenerazione urbana della Valpolcevera, legato ai 199 milioni riconosciuti dal Mit per mitigare i disagi di chi abita lungo la linea del Campasso che verrà riattivata per portare in porto i treni del Terzo Valico.

Il braccio destro di Salvini lo dice chiaramente: i risarcimenti ai cittadini sono la priorità. Un monito che arriva mentre il Comune tratta con la struttura commissariale per inserire nel protocollo d’intesa anche l’area ex Facchini, al centro di un accordo di programma col ministero dell’Istruzione per realizzare un liceo tecnologico sperimentale. Il masterplan realizzato in base alle proposte dell’associazione Alpim include anche un nuovo parco urbano, spazi coworking, aule studio, palestra, auditorium e 250 parcheggi. Ma la zona su cui sorge l’ex deposito locomotori a Certosa va ancora acquisita. E Tursi ora vorrebbe ottenerla attingendo proprio dai soldi ministeriali.

» leggi tutto su www.genova24.it