Nuovi corsi all’Istituto Parentucelli: approvato l’iter per “Relazioni Internazionali” e “Sistemi Informativi”

Il Consiglio provinciale della Spezia, nella seduta odierna, ha deliberato l’attivazione di un iter propedeutico finalizzato alla prossima attivazione di un nuovo corso di studi per “relazioni internazionali per il marketing” e di un altro corso su “sistemi informativi aziendali”, sulla base di un progetto presentato dall’Istituto Parentucelli – Arzelà” di Sarzana valido l’anno scolastico 2027-2028. La decisione è stata presa, formalizzata tramite deliberazione, a seguito dei lavori portati avanti da tutti i gruppi consiliari in queste settimane ed in particolare nella quarta commissione consiliare competente in materia. “La delibera, in una prima versione in cui era evidente la difficoltà nel poter dare corso all’istanza presentata dall’istituto scolastico, anche per l’impossibilità di avere un parere positivo vincolante dall’ufficio scolastico per l’attivazione di questo percorso di studi in tempi brevi, era stata ritarata nel precedente consiglio provinciale affinché la competente commissione consiliare potesse aprire un confronto con tutti i soggetti interessati e trovare una giusta formula per dare il via a questo programma – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – oggi abbiamo deliberato un primo atto di indirizzo che attiva uno studio per valutare come e in che tempi dare il via a questi nuovi percorsi di studi. Su questa pratica abbiamo trovato una linea comune tra tutti i membri del Consiglio e nei prossimi mesi saranno impegnati, in sede di commissione, a confermare la scelta di sviluppare l’offerta formativa a Sarzana. Per questo, grazie ai nostri uffici e in collaborazione con le istituzioni scolastiche, ma anche con altre istituzioni, il territorio e le forze sociali, si porterà avanti l’iter valutativo propedeutico all’avvio dei corsi al Parentucelli. Intanto abbiamo formalmente trasmesso tutto alla Regione affinché ne tenga conto per la programmazione dei prossimi piani di dimensionamento scolastico ed offerta formativa. Si tratta di un importante risultato sinergico che abbiamo raggiunto in sede consiliare, dove si è trovata una posizione comune e un intento condiviso, ma anche con i soggetti del mondo della scuola. Questo è un esempio di quale sia il ruolo della Provincia a favore della programmazione locale ed a servizio del territorio”. Nei prossimi mesi, anche attraverso le attività proprie in sede di commissione, verrà quindi stabilito il percorso tecnico per l’apertura dei nuovi corsi all’Istituto di Sarzana. Su questo vi sarà anche una nuova deliberazione del Consiglio provinciale al fine di aggiornare La proposta anche in sede regionale con la definizione del tutto all’interno del piano di dimensionamento e di offerta formativa.

