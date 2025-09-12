Presentato il nuovo bando regionale da 1,7 milioni di euro per le piccole imprese commerciali e per i Civ

Liguria. Sarà attivo da lunedì 15 settembre il nuovo bando regionale dedicato alle piccole imprese commerciali e ai Civ, i Centri Integrati di Via. Regione Liguria, con la collaborazione del Sistema Camerale e delle associazioni di categoria, ha presentato, presso il Salone del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova, la misura da 1,7 milioni in favore del piccolo commercio e delle realtà associativo del territorio.

La dotazione economica, come previsto dall’art.26 bis della legge regionale 1/2007, deriva dagli oneri versati dalle medie e grandi strutture di vendita insediatesi sul territorio regionale. I fondi per l’annualità 2025 verranno destinati per l’82% al sostegno di progetti e iniziative di riqualificazione delle aree e per il 18% al sostegno economico dei Civ esistenti o in fase di costituzione.

