Rapallo: manifestazione pro Palestina, grande affluenza

Davvero tante le associazioni e i partiti affluiti a Rapallo al chiosco della Musica per testimoniare la vicinanza e la solidarietà al popolo palestinese. Marino Scarnati, coordinatore del Partito democratico di Rapallo e organizzatore della manifestazione, ha letto i nomi di tutte le sigle intervenute cui si sono aggiunti molti cittadini, tra cui alcune donne musulmane con i figli. Momento particolarmente sentito, la lettura da parte del parroco don Stefano Curotto del messaggio del vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini.

Tra i presenti don Gian Emanuele Muratore, l’onorevole Valentina Ghio, i consiglieri comunali rapallesi Pier Giorgio Brigati e Francesco Angiolani, Davide Grillo presidente di Impegno Comune – Chiavari, il sindaco di Santa Margherita Guglielmo Caversazio. Curiosità: arrivato da Viareggio un venditore di bandiera, in particolare della Palertina, a 10 euro l’una. Molto discreta e a distanza la presenza di carabinieri e polizia di Stato.

» leggi tutto su www.levantenews.it