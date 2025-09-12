‘Santa’: sfratto esecutivo si accoltella davanti ai carabinieri e ufficiale giudiziario.

Ieri un fatto gravissimo in via Cuneo a Santa Margherita. A mezzogiorno ufficiale giudiziario e carabinieri si recano nell’abitazione di un sessantenne per notificargli lo sfratto esecutivo. L’uomo, disperato, si ferisce con un coltello. Sono i militi di una pubblica assistenza a trasportarlo in codice rosso al San Martino. Certo non colpa del padrone di casa che non riceveva più i soldi dell’affitto; nè delle persone che gli hanno notificato l’atto.

I tentativi di suicidio (e quelli riusciti) sono all’ordine del giorno: I media locali in genere li pubblicano solo se sono plateali. Occorre però dire che su questi episodi, che denotano comunque un grave disagio sociale, di fronte ad aggressioni, intossicazioni etiliche di minorenni, furti, bullismo, cala in genere un velo di impenetrabile silenzio. Viviamo nella dorata Riviera, “Tutto va ben madama la marchesa”. Senza capire che nei paesi e cittadine gli episodi passano di bocca in bocca, magari ingigantiti. Levante News pubblica a volte notizie stringate per indicare che nel paese è accaduto qualcosa socialmente allarmante. Non tutti lo capiscono.

