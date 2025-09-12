Sestri: l’opposizione ha chiesto la convocazione del Consiglio

Da Progresso Per Sestri

L’Amministrazione Solinas dal 29 agosto scorso continua a recriminare sostenendo di non poter approvare il regolamento di polizia locale a causa del numero di emendamenti presentati. Un alibi ridicolo: se davvero avessero voluto affrontare il tema, avrebbero già riconvocato il Consiglio Comunale. Invece – dopo aver sospeso la seduta dopo poche ore – da quindici giorni non si sono più fatti vivi. Un blackout totale, che lascia intendere una sola cosa: la maggioranza è in difficoltà a garantire i numeri per approvare il regolamento e prova a guadagnare tempo.

» leggi tutto su www.levantenews.it