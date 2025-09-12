Tribogna: fungaiolo si smarrisce in zona impervia; issato a bordo di Drago

Un fungaiolo 84enne si è smarrito nella tarda mattinata in una zona impervia prossima al passo della Spinarola che, a Uscio, collega Golfo Paradiso e Fontanabuona. Scattato l’allarme, la persona, anche con l’aiuto del fratello e le coordinate rilevate dal telefonino, è stato rintracciato. Sul posto si sono recati i militi della Croce rossa di Gattorna e i vigili del fuoco di Rapallo che hanno raggiunto il fungaiolo. Data l’impervietà della zona, l’uomo è stato verricellato a bordo dell’elicottero Drago che ha trasportato il paziente, in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

