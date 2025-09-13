Ad Alassio un convegno su turismo e lavoro: “Investire e destagionalizzare. Territorio ha potenziale enorme”

Alassio. Si è svolto oggi pomeriggio, alle ore 17, presso la Biblioteca Civica “Renzo Deaglio” di Alassio, il convegno intitolato “Sviluppo turistico ed offerta occupazionale: idee e prospettive”. L’iniziativa, organizzata dalla Segreteria Provinciale UGL di Savona con il patrocinio del Comune, ha messo al centro il tema del turismo come motore dell’economia ligure e le ricadute sul fronte occupazionale.

All’appuntamento hanno preso parte nomi di rilievo del mondo politico e sindacale: Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL; Dario Cigliutti, Segretario Provinciale UGL Savona; Corrado Bandini, legale dell’UGL; Carlo Maria Balzola, imprenditore e titolare della storica caffetteria alassina; il senatore Gianni Berrino e i consiglieri regionali Rocco Invernizzi e Sara Foscolo e Stefania Piccardo, presidente dell’unione provinciale albergatori della provincia di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it