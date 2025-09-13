COMMENTA
Annalisa Griffa apre il nuovo ciclo degli "Incontri di lettura" al Centro anziani di Piazza Brin

Martedì 16 Settembre 2025 alle ore 17:30 al Centro Anziani di Piazza Brin, Beppe Mecconi, pittore, scrittore, regista, presenterà Annalisa Griffa e il suo libro “Sott’acqua. Una storia d’amore e di mare”.
“Sott’acqua è un libro d’amore e di passioni. Passioni forti per il mare, per le acque oscure, laggiù nel fondo degli oceani dove la luce del sole non arriva. Ma è anche una storia d’amore nel più classico dei significati: una relazione difficile, com’è difficile sempre il vero amore. Gianna è una ricercatrice, divisa tra il levante ligure e la Florida. Ama la vita, il suo lavoro (è un’oceanografa), e adesso ama anche Francesco. Dove porterà tutto questo, tra la sirena di una passione complicata, e le presunte sirene degli abissi marini? Annalisa Griffa, nata tra le colline del Monferrato, trova la sua storia nel mare. E ci invita a leggerla, per condividere i tuffi del cuore della protagonista, nella crudeltà della natura e in quella, non da meno, dei sentimenti umani”.

