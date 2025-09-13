Bertocchi e Manfredi (Cisl Fp Liguria): “Dopo il Galliera diventi ospedale pubblico anche l’Evangelico”

Genova. “Il riconoscimento di ospedale pubblico al Galliera è il risultato conseguito grazie all’impegno sinergico della direzione del nosocomio e dei vertici politici regionali. Un risultato da noi fortemente auspicato e per il quale ci eravamo fortemente spesi in tutte le sedi, che a nostro avviso non poteva essere negato: il Galliera è sempre stato indiscutibilmente un patrimonio della sanità pubblica genovese, a cui la cittadinanza non avrebbe potuto rinunciare”. Lo spiega il segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Liguria Gabriele Bertocchi e Andrea Manfredi, segretario regionale Cisl Funzione Pubblica Liguria.

“Quindi, tra le nubi di tempesta legate a problemi da noi già denunciati, come il ritardo nel pagamento dei premi di produzione causato dal controllo dei fondi del comparto da parte della Corte dei Conti, o le chiusure e gli accorpamenti di diverse unità operative dovute alla carenza di personale, finalmente oggi una buona notizia, che speriamo sia la prima di una serie che riporti un po’ di tranquillità ai lavoratori che ne manifestano forte necessità”, continua Bertocchi.

