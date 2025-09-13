Bogliasco: “Comune europeo dello sport”, conclusa la visita della Commissione Aces

Dall’ufficio stampa di Luca Pastorino, sindaco di Bogliasco

Si è conclusa la visita della Commissione ACES per la candidatura di Bogliasco a comune europeo dello sport 2027 (European Town of Sport 2027). Da giovedì 11 a sabato 13 settembre infatti gli esperti della commissione Aces Europe (Federazione delle Capitali e delle Città Europee dello Sport) hanno visitato Bogliasco per conoscere impianti sportivi, discipline, associazioni e luoghi di aggregazione sportiva che il paese offre, per valutare la candidatura a comune europeo dello sport 2027. Bogliasco è il solo candidato tra i comuni liguri per il 2027: gareggia con altri sei comuni italiani. A metà ottobre verrà comunicato il risultato finale. Sono candidate a comune europeo dello sport (in ordine alfabetico): Agropoli (SA); Bogliasco (GE); Cattolica (RN); Cavarzere (VE); Civita Castellana (VT); Palmi (RC); Tito (PZ). Tra queste, la commissione Aces assegnerà a quattro comuni il titolo.

