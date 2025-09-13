Bucci non ha più il cancro: “Sono completamente pulito”. E Salis si rallegra: “Mi rende molto felice”

Rapallo. “A me è successo proprio recentemente, un anno e tre mesi fa, di avere un grande problema di sanità, che poi mi hanno risolto. L’altro giorno ho fatto la Pet e sono pulito completamente. Apparentemente non c’è più niente, speriamo che duri”. Così il presidente della Liguria Marco Bucci, intervenendo ieri alla rassegna Liguria d’autore a Rapallo, ha annunciato di essere guarito dal cancro che aveva scoperto di avere poco prima di candidarsi alle regionali.

Bucci era stato ricoverato e operato all’ospedale Galliera a inizio giugno per una “metastasi linfonodale da neoplasia cutanea”, un tumore della pelle che si era diffuso ai linfonodi. Era rimasto in ospedale per diversi giorni e aveva iniziato poi un ciclo di sedute di radioterapia che si era chiuso circa un anno fa.

» leggi tutto su www.genova24.it