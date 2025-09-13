Calcio/ La Samp crolla ancora al Ferraris: il Cesena strappa i tre punti

La Sampdoria incassa la terza sconfitta di fila in campionato e al “Ferraris” il Cesena replica il colpo del Modena imponendosi 2-1. Una gara segnata dalle difficoltà difensive dei blucerchiati e chiusa tra i fischi e la contestazione della tifoseria.

Donati cambia rispetto all’ultima uscita: in porta c’è Coucke, in difesa Vulikic prende il posto dell’infortunato Ferrari accanto a Venuti, Riccio e Ioannou. In mediana spazio ad Abildgaard e Henderson, mentre sulla trequarti agiscono Barak, Pedrola e il giovane Primavera Conti a sostegno di Coda.

