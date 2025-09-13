Chiavari, inaugurata la scuola Umberto I di Sampierdicanne dopo la riqualificazione

Chiavari. È stata inaugurata questa mattina la scuola primaria Umberto I di Sampierdicanne, completamente rinnovata e riconsegnata alla comunità dopo un importante intervento di riqualificazione promosso dal Comune di Chiavari. Il taglio del nastro si è svolto alla presenza delle autorità cittadine, dei docenti, dei genitori e degli studenti, in un clima di festa che ha coinvolto tutto il quartiere.

L’intervento ha previsto un investimento complessivo di 1,7 milioni di euro, finanziato in parte con fondi ministeriali per un importo pari a 1.085.000 euro, e in parte da fondi comunali. I lavori hanno interessato l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la riqualificazione degli impianti e l’eliminazione delle barriere architettoniche, restituendo alla città un edificio scolastico completamente trasformato, più sicuro, funzionale e accogliente.

