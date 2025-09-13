Ferrovia a monte, la proposta che punta a non spostare le stazioni di Albenga, Ceriale e Alassio: “Siamo ancora in tempo”

Provincia. Spostamento della ferrovia a monte tra Finale Ligure e Andora: e se si riuscissero a “salvare” – nella loro attuale posizione – le stazioni di Ceriale, Albenga e Alassio? L’idea, messa nero su bianco, porta la firma di Massimo Sciutto, geometra finalese, che ha deciso di lanciare una proposta alternativa al progetto di raddoppio ferroviario attualmente in discussione.

L’8 settembre scorso si è tenuta la tanto attesa Conferenza dei Servizi: un passaggio chiave e propedeutico all’approvazione dell’opera. Ma tra l’annuncio e le ruspe c’è di mezzo non solo la burocrazia, ma anche una valanga di soldi e, soprattutto, una montagna di espropri: se ne contano circa 28 a Borghetto e ben 70 nell’albeganese.

» leggi tutto su www.ivg.it