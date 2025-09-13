Il gruppo “Impegno per Finale”: “Lo spazio giovani nell’ex oratorio Pia non si farà”

Finale Ligure. A far emergere la notizia il gruppo “Impegno x Finale” durante la seduta del consiglio comunale. Il gruppo di minoranza rappresentato da Guzzi, Geremia, Brichetto e Montanaro ha presentato una interpellanza per capire i tempi di realizzazione dello Spazio Giovani finanziato dalla precedente amministrazione con 600 mila euro e da tempo fermo al palo. Da un anno e mezzo questi fondi era accantonati nel bilancio ma la maggioranza del Sindaco Berlangieri non ha mai espresso chiaramente il proprio pensiero tergiversando e prendendo tempo. Fino ad oggi.

“Un anno e mezzo perso per colpa di assenza di visione e pura cecità” commentano dal gruppo Impegno x Finale. “Per un anno e mezzo l amministrazione ha sempre detto che il progetto era in fase autorizzativa e che si sarebbe fatto. Oggi la retromarcia ed il cambio di opinione. La motivazione fornita dall’Assessore Di Mauro a nome della maggioranza è legata a motivi economici. La gestione di tale spazio che avrebbe garantito formazione, giochi, svago, corsi di cinema nell”ex teatro Angelicum e molto altro sarebbe costato 80 mila euro annui e quindi non rientra nei piani dell’attuale amministrazione. Un progetto che avrebbe fornito ai nostri giovani uno spazio per il divertimento e per la loro crescita. Uno spazio dove esprimersi e realizzare progetti e sogni”, aggiungono.

“Ma gli accordi siglati tra Curia, Parrocchia e Comune? Ci sono delle risorse stanziate da 3 anni (600 mila euro di risorse di Finalesi ) per iniziare i lavori, c’è un progetto redatto da professionisti, ci sono dei vincoli e degli impegni assunti da parte dell’Ente ed oggi, ad ulteriore riprova della confusione che regna sovrana all’interno della maggioranza, si dichiara che ci hanno ripensato. Una valutazione superficiale da parte della Giunta che non reputa 80 mila euro annuì opportuni e necessari per la quotidianità dei giovani Finalesi. I nostri giovani meritano ben altro. Si perde l’occasione di avere uno spazio pensato e studiato per loro. L’ennesimo progetto già pronto e destinato alla Città che viene cancellato senza offrire un alternativa valida”, conclude il gruppo di minoranza.

