Incidente tra due scooter a Borghetto: due persone ferite trasportate al Santa Corona

Borghetto Santo Spirito. Nella serata di ieri, venerdì 12 settembre, alle 19.50 i Vigili del Fuoco di Albenga sono intervenuti con una squadra a Borghetto Santo Spirito, in via Parioli, per un incidente stradale che ha coinvolto due motocicli. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della scena e hanno collaborato con il personale sanitario per immobilizzare e assistere i due conducenti.

L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ferimento di entrambi i motociclisti.

