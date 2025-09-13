Maltempo, la conferma di Arpal: “In Liguria estati sempre più calde, terreno fertile per le alluvioni”

Genova. L’estate 2025 in Liguria è stata più calda della media climatologica degli ultimi vent’anni, con una temperatura media regionale di 22,3 gradi e un’anomalia positiva di 1,1 gradi. Non il record di sempre, ma comunque uno dei dati più alti, a dimostrazione di un trend che sembra ormai consolidato. La conferma arriva dall’ultimo report di Arpal: per saperne di più ne abbiamo parlato con Dario Hourngir, meteorologo dell’agenzia regionale.

Un’estate particolare o tutto sommato simile a quelle precedenti?

Sicuramente è stata un’estate nel trend degli ultimi anni con temperature sopra la media, anche se non in valore assoluto la più calda di sempre, ma comunque tra le più calde, a dispetto della percezione che abbiamo avuto. Sui singoli mesi si nota un’anomalia un po’ su tutta la penisola, nello specifico sul Nord Italia, predominante a giugno. Sulla Liguria siamo sui 3-4 gradi di anomalia media

