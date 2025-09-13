Mille tifosi al seguito dello Spezia ad Empoli

Saranno un migliaio i tifosi dello Spezia che domani sera sosteranno gli aquilotti al Castellani di Empoli. Nella prevendita che si è appena conclusa sono stati infatti acquistati poco più di mille tagliandi per la prima trasferta stagionale di Esposito e compagni che dunque potranno contare sul sostegno incessante del proprio pubblico che raggiungerà la Toscana con pullman e mezzi privati.

L’articolo Un incrocio di generazioni per la vendemmia del Parentucelli Arzelà, con un pensiero per Yuri Guarnaccia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com