Nuvole, qualche pioggia e temporali moderati: minime in calo, massime stazionarie

Il sabato sulla Spezia e la provincia è segnato da qualche nuvola e possibili piogge. Nel pomeriggio le piogge potrebbero aumentare sia su Levante che a Ponente con possibili temporali di moderata intensità. I fenomeni si attenueranno in serata a partire dall’Imperiese. Per la giornata di oggi i venti soffieranno: la mattina deboli o moderati a rotazione ciclonica in costa; dal pomeriggio graduale rotazione dai quadranti meridionali e intensificazione fino a moderati. Il mare sarà generalmente mosso e le temperature (minime in calo o stazionarie, mentre le massime stazionarie) oscilleranno tra 15 gradi e 26 gradi.

